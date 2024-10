Peaminister Michal: tere tali! EKRE käikudest initsieeritud umbusaldus kukub läbi

Teiste opositsioonierakondade poliitikud rääkisid täna Delfile, et arutavad esmaspäeva hommikul fraktsioonide koosolekul, kas umbusaldusega liituda või mitte. Nii EKRE juht Martin Helme kui Isamaa esimees Urmas Reinsalu leidsid, et Ligi peaks ametist loobuma.

„Eelarve peab olema arusaadav ja arusaadavaks tuleb see teha rahandusministril ja rahanduskomisjonil,“ märkis Michal oma X-i kontol. „Tegevuspõhine eelarve peab enda kõrvale saama kulupõhise arvestuse, 2025. aastal seletuskirjas, seejärel otsustame, kas ja kellele seda tegevuspõhist esitust edaspidi vaja on. Inimesed peavad eelarvest aru saama, kuhu meie raha kasutakse ning kas see jaotus on õiglane või tuleb asju muuta.“