VIDEOD ja FOTOD | „Tervis käriseb sellest närvipingest.“ Noored loobivad Tallinnas tramme õunte ja kividega ning terroriseerivad trammijuhte

Trammijuhtide sõnul on olukord kontrolli alt väljas ning paljud juhid on tõsises stressis. Noorte terror kestab juba teist nädalat ja lahendust ei paista. „Ära on tüüdanud,“ kirjeldas olukorda trammijuht Silvi*. Ta lisas, et noored ilmuvad Kopli trammidele eelkõige kella viie ja nelja vahel õhtul, aga peale kuut hakkavad lahkuma. Kohale on kutsutud korduvalt ka politsei, kuid noored lahkuvad enne seda, mistõttu politseid abina ei nähta.