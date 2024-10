Donald Trump süüdistab Venemaa alustatud sõjas Ukraina presidenti

„Ma arvan, et Zelenskõi on üks suurimaid müügimehi, keda ma kunagi näinud olen,“ ütles Trump. „Iga kord, kui ta sisse astub, anname talle 100 miljardit dollarit. Kes veel sellist raha ajaloos saanud on? Pole kunagi saadud. Ja see ei tähenda, et ma ei tahaks teda aidata, sest mul on neist inimestest väga kahju. Kuid ta poleks kunagi tohtinud sellel sõjal alata lasta. See sõda on kaotaja.“