Reuters: Hezbollah lubas Hamasi juhi tapmise järel sõda Iisraeliga eskaleerida

Sel nädalal kinnitas Iisraeli sõjavägi, et tapsid kolmapäeval mullu 7. oktoobril korraldatud rünnakut juhtinud Hamasi juhi Yahya Sinwari. Mitmed lääne valitsusjuhid avaldasid lootust, et see võiks viia konflikti lõpetamiseni. Näiteks ütles USA president Joe Biden telefonikõnes Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule, et Sinwari surm annab võimaluse Gaza konflikt püsivalt lõppeda ja Iisraeli pantvangid koju tuua.