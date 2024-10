Tallinna volikogu esimehe Toomas Kruusimägi umbusaldamine ebaõnnestus

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mati Raidma ütles, et uus koalitsioon ehitab eestimeelset linna ja mälestuspäeva eelnõu vastuvõtmine on näide sellest. „Märtsipommitamise väärikas mälestamine aitab meil meeles pidada, kes on Eesti pealinna hävitanud ja eestlasi tapnud. See on Nõukogude Liit, kelle järeltulija on tänane Venemaa. Pingutame nii linnavolikogus kui linnavalitsuses, et kaugeneda kõigest, mis on venemeelne,“ ütles Raidma.