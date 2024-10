„PÄEVAKORD“ | Kes küll tooks riigikogusse laadungi lõvikonservi

Sellest on tuline kahju, nenditakse värskes „Päevakorra“ saates.

Siin-seal sähvatas asjalikku teematõstatust: perekonnapoliitika, Rail Baltic jmt. Valdavalt jäi aga mõttevahetus valitsuse ja parlamendi vahel laisaks ning süü tuleb panna parlamendi õlule. „Ootasin, et erakonnad on eelarve läbi töötanud ja neil oleks küsida asju, millele Jürgen Ligi jääks vastuse võlgu,“ lisab Jaagant. Selliseid olukordi ei tekkinud.

Mõeldes aga reitingute seisule (Isamaa 29%, EKRE 13%, Keskerakond 13% vrd RE 19%, SDE 13,5% ja E 200 4%), siis on ju matemaatika lihtne, viitab Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu. Urmas Reinsalu (Isamaa) saab käia ajakirjanduses hurjutamas inflatsiooni tuleku ja vaeseks muutvate maksude üle, aga reaalset arutelutööd tegema ei pea, sest reiting on juba hea ning Reinsalu peaministrikandidaatidest kõrgeima toetusega. Aatepõhiselt peaks muidugi saadikud rohkem pingutama, reaalelu aga on paraku teine.