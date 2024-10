Tallinna linnavolikogu teiseks aseesimeheks valiti keskerakondlane Monika Haukanõmm

„Võtan oma südameasjaks olla tasakaalukeeleks, et volikogu töö oleks läbipaistev ja laitmatu. See tähendab, et vaatan üle volikogu tööd reguleerivad korrad, vältimaks olukordi, kus komisjonide lõikes esineb suuri erisusi,“ lausus Haukanõmm. Uus aseesimees tõi välja ka selle, et poliitilise tasakaalu ja iga linnaelaniku huvides on, et volikogu juhtimisesse on kaasatud ka opositsiooni esindaja. „Nõnda on tehtud otsused tasakaalustatud,“ lisas Haukanõmm.