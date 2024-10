Iisrael kontrollib võimalust, et nende sõjavägi tappis Hamasi juhi Yahya Sinwari

Iisraeli armeeraadio teatas, et vahejuhtum leidis aset Gaza sektori lõunaosas Rafahi linnas sihipärase maapealse operatsiooni ajal, mille käigus Iisraeli väed tapsid kolm võitlejat ja võtsid nende surnukehad.

Seal öeldi, et visuaalsed tõendid viitavad sellele, et üks meestest oli Sinwar ja praegu viiakse läbi DNA-teste. Iisraelil on Sinwari DNA proovid Iisraeli vanglas veedetud ajast.