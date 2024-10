Pärtel-Peeter Pere: linnaruum saab ja peab olema selline, mis toetab sündimuse kasvu

„Kui Eesti iive on murettekitavalt madal, siis see, et poliitikud tulevad ja vehivad küll rahaga, lastetoetustega või tänitavad noorte kallal, on väär,“ ütleb Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere Delfile antud intervjuus. Eksimustest tuleb juttu veelgi. Näiteks eksib see, kes julgeb Pere pidada kastirattaentusiastiks. „Ma vaevalt oskan vahetada rattakummi ja isegi ketti ei oska parandada. Mind huvitab arhitektuur ja jazz. Mul puudub entusiasm rataste suhtes,“ märgib ta.