Põhjamaad toetavad Poola otsust sulgeda piir asüülitaotlejatele

Möödunud laupäeval esitles Poola peaminister Donald Tusk riigi uut rändestrateegiat, mille üheks osaks on asüüliõiguse ajutine peatamine. Peaminister põhjendas ettepanekut Valgevene ja Venemaa tekitatud kunstliku rändekriisiga Euroopa idapiiril. Kriitikute sõnul läheb plaan vastuollu rahvusvaheliste lepetega, kuid Tusk kinnitas, et kavatseb saada pagulastaotluste külmutamisele Euroopa Komisjoni heakskiidu.

Neljapäeval toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise eel ütles Taani peaminister Mette Frederiksen, et Poola algatus tundub mõistlik, vahendab Euractiv. Tema sõnul on juba mõnda aega olnud selles küsimuses „paljudes Euroopa riikides tavaliste kodanike ja poliitiliste otsustajate vahel konflikt“. „Keegi ei usu, et inimesed põgenevad lõbu pärast, aga me lihtsalt ei saa nii palju inimesi Euroopasse kaasa võtta,“ lisas taanlane.

Rootsi peaminister Ulf Kristerssoni sõnul pole alust rahvusvaheliste kohustuste rikkumise pärast muretseda. Rootslane lisas, et „austab väga“ asjaolu, et Poola seadis riikliku julgeoleku küsimused esiplaanile. Kristerssoni lisas, et selle olukorra taga on „ilmselgelt „ Venemaa, keda nimetas „paljude Euroopa riikide vaenlaseks.“

Ka Soome peaminister Petteri Orpo kordas oma Põhjamaade kolleegide sõnumit. „Meil oli aasta tagasi sama nähtus oma piiril ja me muutsime oma riigi seadusandlust, kuid see ei ole jätkusuutlik lahendus. Me vajame instrumentaliseeritud sisserände vastu Euroopa tasandi õigusakte,“ lisas ta.

Tänavu on Poolasse sisenenud üle 26 000 peamiselt Lähis-Ida ja Aafrika päritolu registreerimata sisserändajat, kellest enamik taotleb asüüli.