Tallinna linnavolikogu arutab volikogu esimehe Toomas Kruusimäe umbusaldamist

Tallinna linnavolikogu liikme Kalle Klandorfi (Keskerakond) sõnul leiavad umbusaldusele allakirjutanud, et volikogu esimehe töö Tallinna linnavolikogu juhtimisel on olnud puudulik ja ei vasta ametikohale esitatavatele ootustele. „Opositsioonile on jäänud mulje, et Toomas Kruusimägi, kes on lisaks volikogu esimehe ametile ka Inglise Kolledži direktor, pole suutnud tagada volikogu tööks vajalikku kvaliteeti ja järjepidevust,“ sõnas ta.

Klandorf lisas, et vaatamata sellele, et volikogu töökorralduses esineb puudusi ja valitseb segadus, ei ole see takistanud Kruusimäel vastu võtta tasu kahe töökoha eest, kokku ligi 10 000 eurot kuus. „See on rohkem kui Eesti Vabariigi presidendi või peaministri palk,“ ütles Klandorf ning lisas, et olukorras, kus linlased vajavad abi ja toetust elukallidusega hakkama saamisel ja toimetulekul, on volikogu esimehe poolt vastutustundetu võtta vastu sellist hüvitist, kui töö selles ametis on puudulik.

Klandorf tõi veel ka välja juhtumi, kus vaatamata opositsiooni korduvatele pöördumistele ja tähelepanu juhtimistele 3. oktoobri istungil, et saalis viibis joobes isik, ning palvele asi delikaatselt lahendada, ei võtnud volikogu esimees midagi ette. „Põhjuseks ilmselt see, et isiku lahkumisel saalist ei oleks koalitsioonierakondadel olnud koos vajalikku 40 häält, millega tagada, et istungil päevakorras olevad punktid ka vastu võetakse,“ rääkis Klandorf.

Samuti heidavad opositsioonierakonnad volikogu esimehele ette segadust volikogu koosolekute protokollide ja komisjonide hääletustulemustega. „23. septembril toimunud keskkonna- ja kliimakomisjoni koosolekul manipuleeris komisjoni esimees Maris Hellrand hääletustulemustega. On väga ebatavaline, et lõpphääletust peab korraldama lausa kolm korda. Koosoleku salvestuse uurimisel selgus, et kõik oligi nii nagu opositsioon saalis koalitsioonile ette heitis,“ rääkis Kalle Klandorf ja lisas, et selline tegevus seab kahtluse alla kogu volikogu töö läbipaistvuse.

„Lisaks keeldusid Tallinna juhtivad koalitsioonierakonnad, kuhu kuulub kahtlemata ka volikogu esimees Toomas Kruusimägi, revisjonikomisjoni koosolekul arutamast erakoolidele hoonete ostmist puudutavaid küsimusi,“ sõnas Klandorf.