GRAAFIK | Tartu südames varistatakse täna lõhkamise teel hiiglaslik korsten

Ajutine liikumisteekond on marsruudil Jõe – Aleksandri – Aida ja vastupidi. Aida tänaval (Turu – Aleksandri lõigus) ja Aleksandri tänaval (Aida – Jõe lõigus) on sellel ajavahemikul keelatud peatumine ja parkimine. Aida – Aleksandri ja Aleksandri – Lina ristmikul asuvad reguleerijad, kes aitavad liiklust korraldada. Sõpruse sillalt tulijad saavad kesklinna suunal liikuda Kalevi tänava kaudu.

Korstna varistamisest valmivad peatöövõtjal videod, mis tehakse hiljem avalikult kättesaadavaks ning huvilistel on sündmust võimalik järele vaadata kodust lahkumata. Korstna varistamist saab ohutult jälgida ka Anne kanali supelrannas, kus on korstnale hea vaade. Sündmus on vaadeldav ühtlasi Sõpruse sillalt.