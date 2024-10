Hariduslepe saab omavalitsustelt siiani kriitikat. Jan Trei: ma pole üheltki KOV-ilt veel jah-sõna kuulnud

Infotundi tuli kohale ligi 150 omavalitsuste esindajat. „Mulle tundus, et tonaalsus on pigem see, et ollakse kriitilised,“ sõnas ELVL-i asepresident Jan Trei. Tema sõnul kõlas ka ettepanekuid lisada haridusleppele juurde veel omapoolne haridusdeklaratsioon. „Eilsel koosolekul mina küll ei kuulnud, et keegi ütleb selgelt: jah, minu omavalitsus selle allkirjastab,“ tõdes Trei.