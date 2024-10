Ühendkuningriik määras Eesti kaitseks brigaadi ja saadab Eestisse Challenger 3 tankid

„Tihe kaitsekoostöö Eesti ja Ühendkuningriigi vahel areneb järjest konkreetsemaks. Täna allkirjastatud teekaart lähtub uutest NATO kaitseplaanidest. Selle üks põhilisi punkte on pikaajaline kokkuleppe, et Ühendkuningriik määrab Eestis tugevduseks neljanda brigaadi, mida hoitakse ja arendatakse Ühendkuningriigis kõrges valmiduses Eesti tugevdamiseks kriisi või konflikti korral,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Minister lisas, et Eesti ja Ühendkuningriik jätkavad koostööd kavandamaks brigaadi varustuse eelpaigutamist Eestisse. „Mul on hea meel, et täna sõlmitud kokkuleppe alusel suunab Ühendkuningriik Eestisse uusimat ja kaasaegseimat lahinguvarustust, nagu näiteks liikursuurtükke Archer, soomustransportööre Boxer ja Ajax, ning Challenger 3 tanke,“ märkis Pevkur.