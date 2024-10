USA ründas huuthi mässulisi vargpommitajatega

Kaitseministri sõnul oli tegemist „ainulaadse demonstratsiooniga“ USA võimest võtta sihikule rajatisi, mida vastased püüavad hoida kättesaamatus kohas. „USA õhujõudude kaugpommitajate B-2 Spirit kasutamine näitab USA globaalset rünnakuvõimet, et vajadusel, igal ajal ja igal pool nende sihtmärkide vastu meetmeid kasutada,“ lisas ta.

Pommitajad B-2 Spirit töötas välja Northrop Grumman ja need on mõeldud vaenlase tihedast õhukaitsest läbimurdmiseks. USA käsutuses on neid umbes 20. Lennuk võib pardale võtta ligi 17 tonni jagu pomme, sealhulgas ka tuumapommi. Pommitaja suudab lennata kuni tuhande kilomeetrit tunnis, seda saab tankurlennuki abil tankida ka lennu ajal. Esmakordselt kasutas USA seda pommitajat Kosovo sõjas.