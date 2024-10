Miks suundub igal suvel mitusada Eesti tudengit Ameerikasse raamatuid müüma?

Siinkohal saan tuua enda näite – nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka ülikoolis tundsin, et keskpärasus mind ei rahulda. Põhikoolis ja gümnaasiumis olles aga ei tulnud selle pealegi, et suhtlemisoskus, meeskonnatöö oskus ja julgus koos enesekindlusega tuleviku mõttes nii olulised on. Keskendusin pigem teadmiste omandamisele ja arvasin, et sellest piisab. Alles ülikooli teisel aastal hakkasin selle peale rohkem mõtlema ja sain aru, et selleks, et elus midagi suuremat teha, on oluline olla hea suhtleja ja meeskonnamängija ning tarvis ka julgust. Oma sõbra pealt, kes aasta enne mind programmis osales, nägin kasvu ja arengut. Pärast USA suve oli ta julgem, enesekindlam ja sihikindlam. Kõik need isikuomadused ja oskused arenevad USA suve jooksul paratamatult, sest keskmine tudeng teeb selle perioodi jooksul umbes 2000 müügikatset.