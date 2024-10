FOTOD | „Tulevik ei tohiks sõltuda rahakotist.“ Üliõpilased kogunesid Stenbocki maja ette protestile

„Kahjuks on viimastel nädalatel hakanud kerkima küsimused riigi plaanide üle kaotada tasuta õppimine eestikeelsetel õppekavadel ning täielikult elimineerida tulemusstipendiumid . Viimane on kirjas juba järgmise aasta riigieelarves. Need muudatused mitte ainult ei ohustaks meie haridussüsteemi, vaid toovad endaga kaasa ka laiemad sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed,“ tõdes Eesti Üliõpilaskondade Liidu ( EÜL ) juht Katariina Järve .

Tulemusstipendiumid on Järve sõnul olnud tudengitele oluline motivatsiooniallikas. Ta tõdeb, et toetus aitab tunnustada ja väärtustada õpingute käigus saavutatud tulemusi ning lihtsalt ots otsaga kokku tulla.

Tulemusstipendiumi summa on püsinud sama juba alates 2013. aastast. „Seega võiks eeldada, et valitsus asub inflatsiooni ja elukalliduse tõusu teerulli alla jäänud stipendiumit tõstma, kuid sellele vastupidiselt soovitakse tulemusstipendium täielikult kaotada,“ nentis Järve.

„Õppetoetus peaks olema vajaduspõhine“

Raudmäe sõnul nähakse nüüd, et õppetoetus peaks olema vajadus-, mitte tulemuspõhine. „Tulemusstipendium määrati kõrgkooli seatud hindamiskriteeriumite alusel ning see ei arvestanud üliõpilase majandusliku olukorra ega vajaduspõhisusega. Riigikogu arenguseire keskuse raport on välja toonud Eesti õppetoetuste süsteemi tulemuspõhisuse, mille asemel peaks arendama vajaduspõhist, et parandada ligipääsu kõrgharidusele,“ sõnas ta.