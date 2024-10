Itaalia toimetas Albaaniasse esimesed migrandid

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles sel nädala, et tema riik on Albaania kavaga eeskujuks ülejäänud Euroopale. Samas on mitmed rühmitused seda kokkulepet kritiseerinud ja öelnud, et see piirab migrantide õigust varjupaigale. Itaalia siseminister Matteo Piantedosi sõnul on skeemi vastu on huvi tundnud 15 Euroopa riiki, kuid neid ei nimetanud. Varemalt on Tšehhi peaminister Petr Fiala öelnud, et Itaalia plaan võiks olla eeskujuks.