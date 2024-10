Harris tuliseks muutunud intervjuus Fox Newsile: ma ei kordaks Bideni presidendiaega

Vabariiklaste seas populaarse telekanali pooletunnises intervjuus räägiti immigratsioonist, majandusest ja president Joe Bideni administratsiooni mõjust. Lisaks puudutati mitmeid parempoolseid jutupunkte, nagu näiteks president Joe Bideni sooritus ja trans-inimeste õigused.

USA meedia kirjelduste järgi muutus intervjuu „tuliseks“ ja usutluse lõpuks räägiti üksteisest üle.

Harrise esimene esinemine Fox kanalis oli otsene katse pöörduda parempoolsete valijate poole. Ta kinnitas, et tema presidentuur „ei oleks Bideni presidendiaja jätk“. „Nagu iga uus president, kes ametisse astub, toon kaasa enda elukogemused, töökogemused ja värsked uued ideed. Ma esindan uut juhtkonna põlvkonda,“ rääkis Harris.

Ta lisas, et inimesena, kes pole „suuremat osa oma karjäärist Washingtonis veetnud“, on ta avatud erinevatele ideele. „Olgu need siis mind toetavatelt vabariiklastelt, kes olid minuga mõni hetk tagasi laval, ja ärisektorilt ja teistelt, kes saavad minu tehtud otsustes kaasa aidata.“

Immigratsiooni kohta ütles Harris, et Bideni administratsiooni ajal on piiriseaduse vastuvõtmine ebaõnnestunud vabariiklaste tõttu. Ta lisas, et vabariiklaste kandidaat Donald Trump käskis parteikaaslastel kahepoolse immigratsiooniseaduse tagasi lükata, kuna „ta eelistas probleemi lahendamise asemel probleemiga tegeleda“.

Baier viitas intervjuus küsitlusele, mille järgi arvab enamik ameeriklasi, et riik on „valel kursil“, uuris Harriselt selle põhjust ja märkis, et ta on viimased kolm aastat asepresident olnud. Harris vastas, et need küsitlused näitavad väsimus Bidenist ja Trumpist, lisades, et viimane on alates 2016. aastast presidendiks kandideerinud.

Demokraat jätkas oma poliitilise rivaali kritiseerimisest, lisades, et mitmed endised Trumpi administratsiooni kõrgetasemelised liikmed usuvad nüüd, et ta „ei sobi teenima, on ebastabiilne, ohtlik“ ning inimesed on kurnatud juhist, kes „kulutab kogu aja alandamisele ja isiklike kaebustega tegelemiseks.“