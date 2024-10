USA hoiatas Põhja-Korea kasvava sõjalise toetuse eest Venemaale

Venemaa pani märtsis veto ÜRO resolutsioonile, millega kaotati sisuliselt ÜRO ekspertide järelevalve Julgeolekunõukogu Põhja-Korea-vastaste sanktsioonide üle. See ajendas lääneriikide süüdistusi, et Moskva tegutseb kaitsmaks oma relvaostu Pyongyangist.

Campbell rääkis pärast Lõuna-Korea ja Jaapani kolleegidega peetud arutelusid, et on märke sellest, et Põhja-Korea suurendab oma toetust Venemaale sõjas Ukrainaga. Tema sõnul tekitab see „Euroopas täiendavat ebastabiilsust“. Ta lisas, et USA hindab endiselt teateid, et Põhja-Korea saadab Ukrainasse ka personali.