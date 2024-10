Eesti avas Rootsis uue aukonsulaadi, mis pühendub oma töös Eesti ettevõtete toetamisele

Aukonsulaadi avanud välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakonna peadirektori Priit Kallakase sõnul on Göteborg Eestile väga oluline piirkond, seda nii majanduslikult kui ka kultuuriliselt. „Göteborgis asuvad Rootsi suurim sadam, Volvo peakorter, arenduskeskus ja tootmine, AstraZeneca arenduskeskus ja Ericsoni tootmisüksused. Samuti maailma tipptasemel Chalmersi tehnikaülikool,“ sõnas Kallakas.

„Eesti ettevõtetel on Göteborgi piirkonnas oma tegevuse laiendamise vastu suur huvi ning mul on väga hea meel, et Tallinna Sadama, Nortali ja ShoreLinki esindajad said aukonsulaadi avamisel osaleda,“ lisas Kallakas.

Eesti suursaadik Rootsis Toomas Lukk kinnitas aukonsulaadi avamisel, et saatkond toetab samuti Eesti ja Göteborgi vaheliste sidemete tugevdamist kõikides valdkondades. Lukk tõi näiteks Göteborgi raamatumessi, mis toimub järgmisel septembril ja mille keskmes on Skandinaavia ning Baltimaade dramaturgia. Eesti Teatri Agentuur on kaasatud messi programmi koostamisse, mis toob Eesti näitekirjanduse Skandinaavia ühe suurima kultuuriürituse pealavale.

Eesti uus aukonsul Karl Malmström rõhutas, et tema eesmärk on aidata kaasa äri- ja majanduskontaktide elavdamisele Eesti ja Göteborgi vahel, aga tähelepanu jagub kindlasti ka kultuurivaldkonnale ning eestlastele kvaliteetse konsulaarteenuse pakkumisele. Göteborgis asub eestlaste suuruselt teine kogukond Rootsis.

Kallakas tänas südamlikult ka senist Eesti aukonsulit Lars-Eric Boreströmi, kes on ligi 18 aasta jooksul teinud märkimisväärset tööd Eesti tutvustamisel Rootsis ning kahe riigi vaheliste kontaktide tihendamisel.

Karl Malmström on lõpetanud Kristianstadi ülikooli. Malmstörm on sisekujundusele keskendunud populaarse poeketi Lagerhaus AB üks loojatest ning IT ettevõtte Goodfellows Group AB asutaja. Samuti on ta olnud tegev riskikapitali valdkonnas.

Eestil on Rootsis aukonsulid veel Gotlandil, Halmstadis, Karlskronas, Malmös, Norrköpingis ja Umeås.