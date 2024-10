Washingtonis avas uksed Eesti ettevõtluskeskus

Ettevõtluskeskuse avamisürituse raames toimus kaitsetööstuse investeerimisseminar, kus osales ka Eesti kaitsetööstusettevõtete delegatsioon. Tegu on esimese Eesti ettevõtluskeskusega USA-s. Keskus pakub igas suuruses Eesti ettevõtetele töövahendeid USA partneritega kontaktide loomiseks ja suhete edendamiseks ning ruume ärikohtumiste, tooteesitluste, väljapanekute ja ürituste korraldamiseks. Ettevõtluskeskus pakub teavet muu hulgas Eesti ärikeskkonna, e-riigi lahenduste, rohetehnoloogiate ja küberturvalisuse kohta ning tutvustab Eestit kui investeerimiskeskkonda.

„Eesti ja USA lähedased suhted tuginevad paljuski ühistele väärtustele, nagu demokraatia ja austus vabaduste vastu,“ ütles Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk. „Samuti on nii Eesti kui USA jaoks olulised innovatsioon, digiareng ja majandusvabadus. Olen veendunud, et Eesti ja USA vahelisi majandussidemeid on võimalik senisest veelgi tihendada ja ettevõtluskeskus pakub selleks kahtlemata suurepärase võimaluse.“