Euroopa kontrollikoda: on oht, et Euroopa Liit liigub kliimamuutustega kohanemise võidujooksus liiga aeglaselt

Euroopa kontrollikoja täna avaldatud aruande kohaselt on oht, et Euroopa Liidu (EL) kohanemispoliitika ei suuda kliimamuutustega sammu pidada. Äärmuslikke kliimanähtusi, nagu kuumalaineid, põuda ja üleujutusi esineb sagedamini ja need on varasemast rängemad ning neil on ka rasked majanduslikud tagajärjed. Audiitorite sõnul on Euroopa Liidul kliimamuutustega tegelemiseks asjakohane raamistik, kuid probleeme on kohanemismeetmete rakendamisega.