Zelenskõi kutsus Ukraina parlamendis peetud kõnes riigi liitlasi astuma kiireloomulisi samme Kiievi toetamiseks, et lõpetada konflikt Venemaaga.

Zahharova ütles ajakirjanikele, et Zelenskõi avaldatud plaan toob kaasa katastroofi Ukraina rahvale.

„Ta surub NATO otsesesse konflikti meie riigiga,“ ütles Zahharova. Ta lisas, et Zelenskõi ei saa oma läänepartneritele loota.

„Ma võin Zelenskõile lihtsalt öelda, kui ta pole teadlik... Kiievi režiimi partnerid on juba näidanud, kuidas nad näevad Ukrainat julgeolekuarhitektuuris: nad näevad Ukrainat kirstus ja Ukraina kodanikke samuti hauas,“ sõnas Zahharova.

Venemaa on pikka aega süüdistanud läänt Ukraina ärakasutamises, et pidada sõda Moskva vastu. Zahharova tuletas meelde eelmisel kuul president Vladimir Putini poolt antud hoiatust, et lääs võitleb otse Venemaaga, kui Ukrainal lubatakse rünnata sügaval Venemaa pinnal asuvaid sihtmärke lääneliitlaste relvadega.