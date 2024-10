SEADUSEELNÕU | Eesti suurte börsifirmade juhtkonnas peab valitsema sooline tasakaal

Uued nõuded hakkavad kehtima ainult suurtele aktsiaemitentidele, kus on üle 250 töötaja ja mille aastakäive on üle 50 miljoni euro või mille vara maht bilansipäeval ületab 43 miljonit eurot. Eelnõu seletuskirjas on toodud, et augusti seisuga on selliseid ettevõtteid Eestis 12, millest neli juba täidavad eelnõuga kehtestatavaid nõudeid.