TAGATUBA | Sõjaprints Michal? Uus peaminister teeb esimese suure etteaste Euroopas

„Ilmselt oleks ta nagu Jüri Ratas, keda see absoluutselt ei huvitanud, sest see Eesti valijani ei jõua. Istus muudkui telefonis ja mõnikord jooksis välja ning küsis, kas me nägite, mis Delfis kirjutati,“ ennustas üks „Tagatoa“ allikas uue peaministri tulevikku Eesti peavälispoliitikuna. Allikas pidas täpsemalt silmas riigijuhtide kohtumisi Euroopa Ülemkogu laua taga, kus Kristen Michal täna debüteerib.