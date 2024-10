Laagna teel asuvat kümmet silda ootab lähiaastatel ees põhjalik uuendamine

„Euroopas planeeritakse ja kujundatakse linnaruumi, nii et tänavatel on võimalik iseseisvalt ja ohutult liikuda nii 8-aastasel kui ka 80-aastasel inimesel. Inimeste igapäevane elukvaliteet paraneb, kui muudame sillad ja seega ka ühistranspordi kõigile ligipääsetavaks,“ lausus Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

„Oleme koostanud projekteerimistingimused Laagna tee äärsete „Kumu“, „Paesilla“, „Kotka kaupluse“ ja „Laagna“ bussipeatuste ühendamiseks jalakäijate juurdepääsuteedega, et tagada ligipääsetavus kõikidele bussikasutajatele, sh puuetega inimestele, kes kasutavad liikumiseks ratastooli või muid abivahendeid. Selleks, et me saaksime linnaosa elanike jaoks olulise projektiga tempokalt edasi liikuda, kutsumegi kõiki huvilisi 18. oktoobril uute projekteerimistingimustega tutvuma,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.