Keskkonnaameti ja kaitseministeeriumi autodest saavad ka alarmsõidukid

Eelnõu seletuskirjas on selgitatud, et kaitseministeeriumil on sarnaselt välisministeeriumiga vajadus teha alarmsõite liitlaste ja kõrgetasemeliste visiitide saatmiseks. Seal on nenditud, et kuigi sõjaväepolitseil on alarmsõitude tegemise õigus, siis nende ressurssidest võib kohati puudu tulla.

Keskkonnaamet teeb riiklikku järelevalvet jahi-, jäätme-, kalapüügi-, looduskaitse-, loomakaitse- ja metsaseadustes sätestatud nõuete täitmise üle. Selgituskirjas on kirjeldatud, et kuigi kõigi nende seaduste raames on keskkonnaametil sõidukite peatamise õigus näiteks käe või sauaga, siis valguseseadme ja valjuhääldi kasutamise õigust neil seni pole olnud. Alarmsõidukite hulka lisamisega see õigus aga tekiks.

„Keskkonnaameti ametnike töö iseloomu tõttu võib sõiduki peatamise vajadus tekkida metsateedel, maastikul, pinnaskatteta teedel või väiksematel kohalikel teedel. Tavapäraselt puudub nimetatud kohtades võimalus eesliikuvast sõidukist ohutult mööduda, peatada oma sõiduk ja anda seejärel käega, sauaga või helkurkettaga peatamismärguanne. Samuti ei ole sellistes kohtades võimalik sõidukit peatada viisil, et liigutakse eesliikuva sõiduki kõrvale ning antakse peatumismärguanne liikuvast Keskkonnaameti sõidukist.“

Kiireloomuliste tööülesannete täitmiseks saavad alarmsõitude tegemise õiguse ka kaitseministeeriumi kantsler, kaitseväe juhataja asetäitja, kaitseväe peastaabi ülem ja kaitseväe luurekeskuse ülem. Need õigused on juba kaitseväe juhatajal ja kaitseministril.

Seletuskirjas on öeldud, et eelpool nimetatud tegelastel on kiireloomuliste ülesannete täitmiseks tihti vaja kokku puutuda riigisaladuste ning muu salastatud teabega, mida ei saa töödelda tavaliste sidevahenditega ja kontrollimata keskkonnas.

„Otsustamiseks ja võimalike kriiside juhtimiseks on oluline omada detailset ülevaadet olukorrast ning saada asjakohaseid hinnanguid, mis sõjalise riigikaitse puhul on üldjuhul salastatud teave. Seega võib olla vajalik selle tegemiseks alarmsõitude teostamine. Lisaks eelmärgitule on neil kiireloomuliste ametiülesannete täitmiseks vajalik teostada alarmsõite, et vajadusel kiiresti koonduda juhtimispunktidesse ja staapidesse tagamaks õigeaegne juhtimiskorraldus.“