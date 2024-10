VIDEO | Iisraeli õhulöök tabas Liibanonis linnavalitsust, tapeti linnapea ja tema alluvad

Enamik 40 000 elanikust on linnast lahkunud ja linnavalitsus arutas, kuidas allesjäänute olukorda sõjategevuse tingimustes parandada.

„Löögid toimuvad üle kogu Liibanoni,“ kommenteeris maakonna kuberner Howaida Turk BBC-le. „Nad on pommitanud tsiviilisikuid, Punast risti, päästjaid, nüüd ründasid nad valitsushoonet.“ Enne seda teatasid võimud, et Iisraeli löögid on hävitanud linnas kultuurimälestisi, sealhulgas 1910. aastast pärineva turuhoone.