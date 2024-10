TRUMP vs. HARRIS | Trumpi leer alustaks valitsemist miljoni inimese väljasaatmisest. Ka Harris lubab migrante karmima käega kohelda

Donald Trump ütleb jahmatavaid asju, kuid see, mis tundus jahmatav 2011. aastal – näiteks väide, et Barack Obama sündis Keenias –, tundub 2024. aastaks peaaegu tähtsusetu. Aastate jooksul on Trumpi sõnavõtud muutunud ka süngemaks. Immigrandid ei ole tema sõnul enam lihtsalt kurjategijad ja vägistajad, vaid nad „mürgitavad meie riigi verd“. Varasem hüüdlause „Ehitame müüri!“ on vahetunud loosungiga „Saadame nad tagasi!“. Trumpi sõnavõttude tulemusena on tema toetajate maailmapildi järgi Ohios asuva Springfieldi väärikad elanikud praegu ohus, sest Haitist seaduslikud sisse rännanud tahtvat nende lemmikloomad ära süüa.