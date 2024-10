Moldova hääletab pühapäeval, kas soovib kuuluda tulevikus Euroopa Liitu

Pühapäevase referendumi tulemusega pannakse paika, kas Moldova teeb EL-iga liitumisest oma põhiseadusliku eesmärgi. Senised küsitlused näitavad, et enamik moldovlasi toetab liitumist, samuti on tugevad Euroopa-meelse presidendi Maia Sandu teise ametiaja võimalused.

Rahvahääletuse korraldamist toetasid 12 erakonda, kuid kaks parteid olid selle vastu. Euroopa-meelse võimupartei vastased väidavad, et referendum on ebaseaduslik taktika ja põhjustab ühiskonnale pöördumatut kahju, kirjutab ajakiri New Eastern Europe.