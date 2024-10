Kas moldovlased valivad Euroopa Liidu? Kremli propaganda teeb täistuuridel vastutööd

Tänase referendumi tulemusega pannakse paika, kas Moldova teeb EL-iga liitumisest oma põhiseadusliku eesmärgi. Senised küsitlused näitavad, et enamik moldovlasi toetab liitumist, samuti on tugevad Euroopa-meelse presidendi Maia Sandu teise ametiaja võimalused.

„See on meie jaoks ajalooline otsus, võib-olla kõige olulisem otsus pärast Nõukogude Liidust iseseisvumist,“ ütles Moldova asepeaminister ja ELi integratsioonijuht Cristina Gherasimov intervjuus Politicole. „Meie jaoks on EL-i liikmelisus eksistentsiaalne. See on ainus viis meie demokraatia tugevdamiseks. Pole teist plaani – Venemaa ja tulevik, mida ta meile soovib, pole alternatiiv.“