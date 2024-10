VIDEO | „Pisar tuleb silma, siin saab süüa.“ Harkivi oblastis langes vangi Vene mundris soomlane

Teisipäeval avaldasid võitlejad video Vovtšanskis vangi langenud Vene rünnakrühmlasest, kes osutus Venemaal resideerinud soomlaseks. Mehe nimi on videost välja tsenseeritud ja tema elulool ning väkkevõtmise asjaoludel pikemalt ei peatuta. Küsitlemise ajal ütles sõjavang, et on elanud suurema osa elust Soomes, viibis Venemaal alates 2017. aastast ja korralikult sealset keelt ei valda.