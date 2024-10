Esivanemate kaja: Gary Markle’i kunst ammutab inspiratsiooni Eesti traditsioonidest

Palun kirjelda enda „Superorganismi“ näituse tööd.

„Koda-phi“ on kolmest omavahel ühendatud onnist koosnev installatsioon, mis viitab traditsioonilisele Eesti kojale ja asub Tartu Aparaaditehase suures hoovis. Koda on iidne struktuur, mis on valmistatud puidust postidest ja sarnaneb Põhja-Ameerika põlisrahvaste tipiga. See on silmapaistev hoone paljudes Eesti taludes — iseloomulik ehitis, mis trotsib traditsioonilist Eesti taluhoone risttahuka kuju. Neid säilitatakse austusavaldusena vanadele kommetele, ühenduseks esivanematega ja kultuuripärandiga. „Koda-phi“ onnid on tehtud puidust punutud karkassidest, mis on kaetud ainulaadse vildist ja robustest plastist kudumite ning seda käsitööprotsesside abil, mida olen viimase kümnendi jooksul uurinud. Struktuuri muudab veelgi keerukamaks üleelusuuruses vilditud karjasekeep. Nende kokkupanemisel on valminud komplekt objekte, mis jäävad suuruselt kuskile hoone ja rõiva vahele, viidates ka nö teisele nahale – see on omamoodi suitsusauna ja hübriidolendi kombinatsioon, mille sees saab unistada.