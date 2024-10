„Õpilased on šokis.“ Tallinnas sõitis bussijuht keelava fooritulega raudteele, tõkkepuu purustas aknad

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse sõitjateveo osakonna juhataja Kadri Krooni kinnitas Delfile, et täna hommikul Tallinna-Kiili bussiliinil nr 116 sõitnud juht hakkas raudteed ületama hetkel, mil rong oli juba saabumas, ning seadis reisijad sel moel väga ohtlikku olukorda.

„Bussijuhi tegu ei ole aktsepteeritav,“ rõhutas Krooni, lisades, et ühistranspordikeskus teeb politseisse juhi kohta avalduse. „Juht käitus väga valesti, keelava fooritulega ei tohi üle raudtee sõita,“ täpsustas ta.

Krooni sõnul ei saanud ohtlikust olukorrast hoolimata ükski inimene viga. Küll aga sai kannatada buss, millesse tõkkepuu sisse vajus. Krooni ütles, et pardakaamera salvestuselt on kuulda, kuidas tõkkepuu bussile langeb, kuid täpsemaid üksikasju salvestiselt ei paista.

Juhtunuga kursis olev Delfi lugeja märkis, et bussijuht jäi allalastud tõkkepuude vahele ning rammis rongiga kokkupõrke vältimiseks läbi tõkkepuu nii, et bussiklaasid purunesid. „Õpilased, kes linna liikusid, on šokis ja helistavad vanematele,“ kirjutas lugeja.