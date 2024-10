Saudi verine kroonprints sõitis Brüsselisse EL-i liidritega kohtuma

Tegu on esimese EL-i ja laheriikide koostöönõukogu kohtumisega. Mohammedi saabumine on tähelepanuväärne, kuna teda peeti 2018. aastal Türgis toimunud ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise ja tükeldamise korraldamise eest pikka aega rahvusvaheliseks paariaks. Samuti on teda kritiseeritud Saudi Araabia ja AÜE invasiooni eest Jeemenisse, mis nõudis tuhandete kohalike tsiviilisikute elusid, ent lõppes lüüasaamise ning Houthi liikumise võimulejäämisega Jeemeni lääneosas.