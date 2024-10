Itaalia peaminister Giorgia Meloni kritiseeris Iisraeli rünnakuid ja sõidab rahuvalvajate toetuseks Liibanoni

Euroopa riikides osaleb missioonil kõige rohkem Itaalia rahuvalvajaid ning valitsus on lubanud, et nad jätkavad rünnakutele vaatamata teenistust. Eelmisel nädalal sai kolmes eri intsidendis haavata viis rahuvalvajat. Iisrael tunnistas, et vähemalt üks intsidentidest oli tingitud armee tegevusest, mis oli Iisraeli sõnul suunatud Hezbollahi võitlejate vastu.