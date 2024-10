„Nüüd on kõik aja küsimus.“ Iisrael on Iraani sihtmärgid välja valinud, USA sõnul lubati tuuma- ja naftarajatised rahule jätta

Iisrael on lubanud vastata Iraani septembrikuise raketirünnaku eest, mille tulemusel said väiksemat kahju sõjalised rajatised ja hukkus üks läänekalda palestiinlasest elanik.

Iisraeli telekanal 12 teatel on peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Yoav Gallant saanud armeelt kätte sihtmärkide nimekirja, poliitilised otsused on tehtud ja riik teeb ettevalmistusi, mille hulka kuulub ka rünnaku koordineerimine teiste regiooni riikidega.

Rivaalitsevad pea- ja kaitseminister on omavahel selles küsimuses üht meelt, nagu ka armeejuht Herzi Halevi, lisas telekanal. „Sihtmärgid on selged ja nüüd on kõik vaid aja küsimus,“ ütles valitsuse allikas. Ta lisas siiski, et need võivad veel muutuda. Kaitseminister Yoav Gallant kordas teisipäeval lubadust, et rünnak tuleb „täpne ja tappev.“