ISW: Põhja-Korea sõdurite kasutamine aitab Venemaal vältida mobilisatsiooni

Ukraina väljaanded Suspilne ja Liga teatasid 15. oktoobril anonüümsetele sõjaväeluure allikatele tuginedes, et Venemaa 11. õhudessantbrigaad moodustab 3000-liikmelise pataljoni Põhja-Korea kodanikest. Ukraina luureallikad hindasid, et pataljon osaleb tõenäoliselt käimasolevates Venemaa kaitseoperatsioonides Kurski oblastis.

Putin esitas 14. oktoobril Venemaa riigiduumale ratifitseerimiseks Venemaa ja Põhja-Korea laiaulatusliku strateegilise partnerluslepingu teksti, mille mõlemad riigid tänavu juunis allkirjastasid. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov rõhutas Kremli uudisteagentuurile TASS antud kommentaaris, et Venemaa ja Põhja-Korea leping on üheselt mõistetav, kuna selles on sätestatud vastastikune kaitse- ja julgeolekukoostöö.

Kreml kasutab tõenäoliselt lepingu „vastastikuse kaitse“ sätet, et õigustada Põhja-Korea sõdurite lähetamist Venemaal asuvasse lahinguvööndisse vastuseks Ukraina sissetungile Kurski oblastisse. ISW on hiljuti jälginud teateid, et okupeeritud Donetski linna lähedal tegutseb väike Põhja-Korea kontingent. Samas teatas Ukraina luure, et 18 Põhja-Korea sõdurit oli Brjanski ja Kurski oblastis juba enne üksuse lahingutegevusse kaasamist oma positsioonidelt lahkunud.