Reitingud: erakondade toetusprotsendid nädalaga märkimisväärselt ei muutunud

Liidrina jätkab Isamaa, kelle toetus on viimased kuus nädalat püsinud 28-29 protsendi vahel ning edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on 10,3 protsendipunkti. Reitingutabelis taas kolmandal kohal olev Sotsiaaldemokraatlik erakond jääb Reformierakonnast 5,1 protsendipunkti kaugusele.