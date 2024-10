USA hoiatus Iisraelile: suurendage humanitaarabi voolu Gazasse või riskite rahalise toetuse kaotamisega

Kõrge kaitseametnik ütles, et Blinken ja Austin saatsid kirja, kuna nad nägid, et hiljuti on Gazasse jõudev abi oluliselt vähenenud, vahendas AP. Ametniku sõnul käivitas Blinkeni aprillis saadetud sarnane kiri „iisraellaste konkreetsed meetmed“.

Selleks, et Iisrael saaks jätkuvalt taotleda sõjalist välisrahastamist, peab Gazasse saabuva abi maht suurenema vähemalt 350 veoautoni päevas, Iisrael peab kehtestama täiendavad humanitaarabi pausid ja tagama humanitaarabi objektide suurema turvalisuse, ütlesid Austin ja Blinken oma kirjas. Nad lisasid, et Iisraelil on 30 päeva aega, et vastata nendele nõuetele.