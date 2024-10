Rootsi tõstab kaitsekulutusi, mille raames suurendatakse relvajõude 27 000 liikme võrra

Eelmisel kuul teatas riik, et kulutab järgmise viie aasta jooksul tavapärasele aastaeelarvele täiendavalt 170 miljardit Rootsi krooni (15 miljonit eurot), mis tõstab nende kaitsekulutused 2028. aastal 2,6 protsendini SKT-st. See ületab tunduvalt NATO eesmärki, mis on vähemalt 2 protsenti SKT-st.

Kaitseminister Pål Jonson ütles, et eelnõu aitab suurendada vastupidavust ja see peab toimuma kiiresti.

„Rünnakuohtu ei saa välistada,“ ütles Jonson intervjuus Politicole. „Venemaa on peamine oht Rootsile ja see kujutab endast ohtu kogu [NATO] alliansile.“

„Praegu on Venemaa tegevusvabadus piiratud, sest tema maaväed on [Ukrainas] lahinguväljal takerdunud, kuid me võtame teadmiseks, et Venemaa on valmis võtma suuri sõjalisi ja poliitilisi riske,“ sõnas minister.