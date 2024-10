VIDEO | Trumpi kampaaniaüritus Philadelphias muutus pärast meditsiinilisi vahejuhtumeid kontserdiks

Esimese katkestuse ajal palus Trump, et mängitaks pala „Ave Maria“ ja esialgselt pandi mängima laulu instrumentaalversioon. Teise vahejuhtumi ajal ütles ta, et pidas silmas Itaalia ooperilaulja Luciano Pavarotti versiooni sellest laulust. Ka see pala pandi koheselt üle saali mängima.

Pärast teise vahejuhtumi lahenemist pakkus Trump välja, et nad võiksid õhtu lõpetada nautides muusikat publikuga, selle asemel, et kuulata tema vastuseid küsimustele.

Ta palus, et mängitaks Village People’i lugu „YMCA“, mis on tavapäraselt signaal, et Trump on kõne lõpetanud ja on valmis lahkuma. Sellest olenemata jäi endine president lavale.