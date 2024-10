Kapo, prokuratuur ja asjaga seotud asutuste juristid andsid Heldna rotatsioonile rohelise tee

„Otsisin tollile uut juhti,“ meenutas maksu- ja tolliameti (MTA) toonane peadirektori asetäitja Rivo Reitmann eile kohtusaalis viie aasta tagust aega. Tollijuhi leidmiseks korraldati tavaline värbamiskonkurss, kuid see luhtus korduvalt. Seejärel korraldatud sihtotsingu tulemusena jõuti Eerik Heldnani, kellele Reitmann ka pakkumise tegi. Ent Heldna tingimus oli, et ta värvataks roteerimise kaudu.

Reitmannile oli roteerumine uus teema, kuid talle ei olnud see takistuseks – seda muidugi tingimusel, et asi on seaduslik. Seejuures koht, kust Heldna oleks roteeritud, polnud Reitmanni jaoks kuigi oluline. „Oli oluline saada see inimene tööle,“ märkis Reitmann.