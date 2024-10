VOX POPULI | Kultuuritöötajad valitsusele: kärpige, aga kärpige solidaarselt

Kuigi majanduses on rasked ajad ja paljud nentisid, et kaitsevõime suurendamine on olulisel kohal ja kärpida on vaja, ei ole kultuuriinimesed nii suure kärpega siiski nõus. „Jah, on vaja riigikaitsele teatud summasid eraldada, aga küsimus on solidaarsuses,“ öeldi Delfile. „Kust tuleb see solidaarsus, kui kärbitakse sealt, kuhu ei ole veel juurde pandud?“

„Praegu on halvad ajad, meil on mitu kriisi, on sõda. Siin on kindlasti väga palju inimesi, kes on oma mitmest kuupalgast nõus loobuma, kui see õudus Ukrainas ja Lähis-Idas lõppeks,“ toodi Delfile välja. „Winston Churchill ütles teise maailmasõja ajal, kui talle tehti ettepanek kärpida kultuurilt, et mille jaoks me seda sõda siis üldse peame.“

Valitsusel soovitati mõelda küsimusele, millisena nähakse Eesti kultuuri tulevikku ja kas üldse. „Oleks väga kultuurne tähele panna ja nende asjadega tegeleda,“ soovitati valitsusele.

Veel räägiti, et kultuuri kiputakse käsitlema ka kommertslikus võtmes ja meelelahutusena, kuigi kultuur võib olla midagi palju eksistentsiaalsemat ja sügavamat, mida ei saa nii kergekäeliselt lühiajaliste otsuste eesmärkidel läbi lõigata. „Kärbe on igati mõistetav, aga kärbitagu solidaarselt,“ soovitati valitsusele.

Valdkonna inimeste sõnul on kultuur alati olnud vaeslapse rollis. „Kultuuriväljal töötamine on olnud üsna keeruline. Olles viis õppinud ja 10 aastat tegutsenud, siis professionaalina on need palgatasemed ikka alati piinlikult naeruväärsed olnud,“ tõdes üks kohalolnu. „Me peame kultuuri rohkem väärtustama.“