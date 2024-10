Tallinna Linnatranspordi pressiesindaja Kadri Penjam ütles Delfile kell 16.20, et TLT on avariibrigaadi välja saatnud ning riket lahendatakse.

Kell 16.45 andis Penjam teada, et trammiliiklus on taastatud. Ta lisas, et läheb umbes tund aega, et ühistranspordi ajagraafik taas paika nihkuks.