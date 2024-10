VIDEO ja FOTOD | „Need pildid tuleks põlema panna!“ Jõhvi kaubanduskeskuses avatud verine näitus jahmatab kliente

Ostukeskuse fuajeesse on üles seatud rippuvate laipade kujud ning detailsed pildid vigastatud inimestest. Kuigi osal töödel on juures silt „18+“ või „16+“, näevad pilte igas eas inimesed, kes keskusest läbi jalutavad. Delfile on kirjutanud mitu pahast lugejat, kelle hinnangul õhutab näitus vägivalda ja laastab inimeste psüühikat. „Šokikunsti harrastajad võiksid oma kunsti nautida selleks vastavalt üüritud kohtades, kuid tavainimesel peab olema õigus närve rikkumata poes käia,“ märkis üks lugeja.

Keskuses käinud inimesed märkisid ka, et Jõhvis viibib praegu palju Ukraina sõjapõgenikke, kellele võib säärane näitus emotsionaalselt kurnavalt mõjuda. „Mitmed nendest on väga šokeeritud, kuna niisugune „näitus“ kisub lahti nende valusaid haavu ning on vaimselt traumeeriv,“ ütles üks lugeja. Teine sõnas, et sõjapõgenike psüühikat võivad mõjutada ka keskuses rippuvad haiglaslikud piinatud inimeste kujulised nukud.

Pargi keskuse turundusjuhi Irina Revjako sõnul võttis näituse autor Anatoli Bezrodin keskusega ise ühendust. „Ta esitles end alustava kunstnikuna ning väljendas soovi oma loomingut laiemale publikule tutvustada,“ selgitas Revjako, miks Bezrodini tööd valituks osutusid. Ta lisas, et keskuse eesmärk on toetada kohalikke noori kunstnikke ja pakkuda neile võimalust oma töid eksponeerida.

Vanusepiirangute kohta ütles Revjako, et sildid „16+„ ja „18+“ lisas Bezrodin ise mõni päev tagasi. Meie seisukoht on, et näitus on eelkõige kunst, ja nagu ka varasemate näituste puhul ei ole me kunagi töid ametlikult vanusepiiranguga klassifitseerinud,“ lisas ta.

Vastates küsimusele, kuidas keskus tagab, et lapsed eale sobimatuid pilte ei näeks, rõhutas Revjako lapsevanemate rolli. „Nii nagu igasuguse kunsti puhul on oluline, et lapsevanemad selgitaksid noorematele vaatajatele teoste sisu ja konteksti,“ märkis ta.