Prokuratuur esitas Tammiste külas 59aastase Hugo tapnud alaealistele mõrvasüüdistuse

„Kohtueelses menetluses tuvastati, et noortel tekkis pärast narkootiliste ainete ja kange alkoholi tarvitamist mõte minna ühele noormehele tuttava 59-aastase meesterahva juurde, et talle peksa anda. Pärast seda, kui kannatanu oli ukse avanud, võttis üks süüdistatavatest mehe kaelast kahe käega kinni ning lükkas kannatanu põrandale pikali samal ajal, kui teine ukse sulges. Seejärel peksid süüdistatavad kannatanut valimatult üle kogu keha nii käte kui jalgadega. Suurt osa oma tegevusest noored ka filmisid,“ sõnas Lääne ringkonnaprokurör Toomas Koitmäe ning lisas, et seejärel läksid alaealised majast välja, kuid otsustasid sündmuskohale naasta ja peksmist jätkata.