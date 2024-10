Tallinn ostab kolme miljoni euro eest Avatud Kooli hoone ja avab seal munitsipaalkooli

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul sõlmib linn Avatud Kooliga heade kavatsuste kokkuleppe ning avab linn järgmisel õppeaastal samanimelise munitsipaalkooli, kus on 650 kohta. Praegu mahutab Auna 6 aadressil asuv Avatud Kool 500 õpilast.

Õhtuleht kirjutas augustis , et Avatud Koolis õpivad ka sotsiaaldemokraatidest linnapea Jevgeni Ossinovski ja abilinnapea Madle Lippuse lapsed ning varem oli kooliga tihedalt seotud ka abilinnapea Kaarel Oja.

Opositsiooni kuuluv endine Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap (Keskerakond) rääkis Õhtulehele toona, et kuna Avatud Kooli hoone on halvas seisus, vajaks see veel kuni 19 miljoni euro suurust lisainvesteeringut - seega kuluks ühtekokku 22 miljonit eurot.