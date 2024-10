Tallinn lubab arendajatele kiireid muutusi ja elanikele paremat linnakeskkonda

Arendajad on tigedad, sest aastaid on sajad planeeringud Tallinna linnas lihtsalt seisnud. Ning kui ei arene linnaruum, ei tule ka uusi kortereid, investeeringuid ja töökohti. Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus ja linnaplaneerimise ameti juht Martin Karro kinnitasid, et mõistavad probleemi, ent viitasid, et selle juured ulatuvad aastatetagusesse aega. Lippus aga märkis, et viimase kolme aasta jooksul on planeerimise amet väga palju muutunud.